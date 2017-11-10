ГФС Украины: почти 236 тысяч авто с иностранной регистрацией находятся в стране незаконно

Государственная фискальная служба сообщает, что по состоянию на 1 ноября в Украине в целом находится более 383 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236 тысяч авто.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из ввезенных в режиме «транзита» 100 тысяч авто – более 67 тысяч находятся в Украине с нарушением срока, из более 282 тысяч авто, ввезенных в режиме «временного ввоза», почти 169 тысяч – с нарушением срока.

В ГФС указывают, что чаще всего завозят авто из Польши – 118 тысяч авто, из Литвы (54 тысяч), Германии (19 тысяч).

В сентябре в Киеве протестовали с требованием легализации нерастаможенных авто. Протестующие требовали изменить законы так, чтобы сделать возможной регистрацию своих авто по приемлемой цене.