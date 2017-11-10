Сына Саакашвили не задерживали – Госпогранслужба Украины

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что сына лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили беспрепятственно пропустили в Украину, а по прибытии в аэропорт «Борисполь» не задерживали.

«Никаких ограничений к нему мы не применяли. По 11-летнему ребенку, прибывшому из Тбилиси и которого никто не встречал, были приняты меры в виде содержания до прибытия встречающего лица», – отметил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, после того, как Саакашвили прибыл в аэропорт, ему передали сына.

Перед этим Саакашвили заявил о задержании своего 11-летнего сына в аэропорту «Борисполь». Он отметил, что с ним также задержали сотрудника грузинской службы государственной охраны, который его сопровождал.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, по сообщениям, из-за сознательного представления ложных сведений при приобретении украинского гражданства.

Саакашвили 10 сентября попал на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля.

Против Саакашвили нарушены четыре уголовных дела в его родной Грузии, которая уже длительное время добивается от Украины его выдачи.