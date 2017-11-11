ЕС ожидает от Лондона ясности относительно Brexit в течение двух недель – Барнье

Евросоюз в течение двух недель ожидает от Великобритании ясности по ряду вопросов, связанных с ее выходом из ЕС, в частности о границе между Северной Ирландией и Ирландией и о размере финансовых обязательств, Лондон должен взять на себя в связи с Brexit. Об этом 11 ноября заявил руководитель делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье после очередного раунда переговоров.

По словам Барнье, на саммите ЕС 14-15 декабря можно будет принять решение о переходе к следующей фазе переговоров – о торговых отношениях – только в случае, если будут решены нынешние вопросы.

Премьер Британии Тереза Мэй ранее заявляла о готовности к уступкам, в частности относительно финансовых обязательств, связанных с выходом из ЕС. Однако она считает завышенной сумму в 60 млрд евро, названную Евросоюзом.

11 ноября Тереза Мэй еще раз подтвердила позицию ее правительства – обеспечить выход Лондона из ЕС до марта 2019 года.