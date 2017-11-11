В Симферополе временно закрыли перинатальный центр

Перинатальный центр Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко временно закрыт для проведения генеральной уборки и плановой дезинфекции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заведующего учреждения Игоря Шлапака.

«Перинатальный центр закрыт для проведения генеральной уборки и плановой дезинфекции с 8:00 2 ноября до 8:00 20 ноября 2017 года для проведения генеральной уборки и плановой дезинфекции», – сказал Шлапак.

По его словам, на время работ в Перинатальном центре беременные, роженицы и родильницы направляются для оказания медицинской помощи в 1-й и 2-й симферопольские клинические родильные дома согласно утвержденному Минздравом Крыма графику.

Шлапак уточнил, что перинатальный центр оказывает медпомощь уровнем выше по сравнению с роддомами № 1 и № 2, но данные учреждения справляются со своими обязанностями, и временное закрытие учреждения не вызвало особенных проблем.

