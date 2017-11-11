Власти Ялты обещают построить модульный детсад в Краснокаменке

Власти Ялты обещают до конца года построить модульный детский сад в поселке Краснокаменка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты, подконтрольной России, со ссылкой на заместителя мэра города Елену Переверзеву.

«Сократить эту очередь позволит установка таких модульных детских садов, которые, в отличие от обычных корпусов, строятся намного быстрее. Для их установки не требуется изготовления проектно-сметной документации, прохождения экспертизы, различных согласований, а само возведение модуля занимает несколько месяцев. При этом срок их эксплуатации довольно большой – около 20 лет», – заявила Елена Переверзева.

Модульный корпус планируется построить на территории уже существующего детского сада №19 «Солнышко». Это связано с тем, что, по российскому законодательству, строить такие модульные корпуса можно исключительно на территории действующего образовательного учреждения.

По информации администрации Ялты, средства на возведение первого модульного детского сада, а это почти 50 млн. руб., были выделены в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Кроме строительства самого модуля, предполагается полностью благоустроить и всю прилегающую территорию.

Полностью завершить установку нового детского сада в Краснокаменке планируется до конца этого года, а первых воспитанников дошкольное учреждение примет только после прохождения процедуры лицензирования. По данным пресс-службы ялтинской администрации, в общей сложности детский сад сможет принять около 100 детей, проживающих в Краснокаменке и Гурзуфе.