Доходы крымского бюджета за текущий голда превысили 50,6 млрд рублей. Об этом заявляет пресс-служба министерства финансов Крыма, подконтрольного России, со ссылкой на гаву ведомства Ирину Кивико.

«Доходы крымской казны превысили отметку в 50 млрд рублей. При этом доходы республиканского бюджета составили 80%, или почти 40,6 млрд рублей», – заявила глава Минфина.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 17,2 млрд руб, в том числе на 15,3 млрд руб – по республиканскому бюджету.

Ирина Кивика утверждает, что рост налоговых доходов связан, прежде всего, с увеличением на 12,5 млрд рублей поступлений налога на прибыль организаций и более чем на 2 млрд налога на доходы физических лиц.

