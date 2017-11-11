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Депутат Госдумы Шеремет осудил военных инспекторов США за их планы посетить Крым

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет раскритиковал военных инспекторов США, которые, по данным Генштаба Украины, внесли Крым в свой план посещения Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

«Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно», – сказал Шеремет.

Политик добавил, что официальные визиты представителей США в Крым, по его мнению, должны быть согласованы с российской стороной.

«Они могут посетить Крым только в качестве туристов, не более того. Как туристы, чтобы отдыхать и наслаждаться красотами нашего полуострова, пожалуйста, все остальное исключено. Это территория Российской Федерации и визит возможен только в рамочных соглашениях с российской стороной», – заявил он.

Ранее украинский Генштаб заявил, что мониторинговая группа США, которая планирует посетить Украину 13 ноября, включила в район инспекции Крым. По данным оборонного ведомства, это «является очередным свидетельством не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией».

Американская сторона данную тему пока не комментировала.

Бывший первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории Крыма и наложили персональные санкции на Шеремета и других депутатов, избранных на полуострове.

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