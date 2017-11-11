Трамп и Путин одобрили совместное заявление по Сирии

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин одобрили совместное заявление по Сирии. Об этом утром 11 ноября сообщили российские информационные агентства со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Согласно этим сообщениям, оба руководителя государств согласились продолжать совместные усилия, чтобы победить группировку «Исламское государство», а также создать каналы связи, чтобы избежать опасных инцидентов на Ближнем Востоке. Заявление было подготовлено специально для встречи президентов в кулуарах саммита, сказал представитель Путина Дмитрий Песков.

В заявлении обе стороны подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии и призвали к политическому урегулированию конфликта в рамках поддерживаемого ООН Женевского процесса, сообщают российские агентства.

Текст совместного заявления обнародован на сайте президента России.

Трамп и Путин во Вьетнаме имели короткий контакт 10 ноября, когда ходили на совместное фотографирование участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Несмотря на заявления Белого дома, никакой официальной встречи не было запланировано, оба лидера также пожали руки на обеде 10 ноября и в начале главной встречи лидеров стран АТЭС 11 ноября.

10 ноября Белый дом заявил, что официальная встреча не была запланирована из-за несовпадения рабочих графиков обеих сторон. Трамп сейчас находится в 12-дневном турне по странам Азии.