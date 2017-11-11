WADA изучает новые данные допинг-проб российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получила файл допинг-проб российских спортсменов с января 2012 по август 2015 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

WADA отмечает, что получила доступ к базе данных в конце октября и изучает ее. Специалисты WADA представят данные своего анализа на заседании исполнительного комитета организации, который пройдет 15 и 16 ноября.

Газета The New York Times отмечает, что файл с результатами допинг-тестов агентство получило через «информатора», а не через официальные каналы.

В июле 2016 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовала доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте. Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи.

В частности, результатом этого расследования стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 5-7 декабря Международный олимпийский комитет примет решение о мерах по России вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимней Олимпиаде в феврале 2018 года.