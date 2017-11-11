Лидер ЛДПР Крыма заподозрил ФАС в сговоре с поставщиками угля

Депутат Госдумы России Павел Шперов заподозрил крымское управление ФАС в сговоре с поставщиками некачественного угля. Об этом говорится в заявлении политика, размещенном на сайте крымского отделения ЛДПР.

«Единственный критерий, который разрешает указывать крымский УФАС, – это цена за тоннаж. А элементарные требования к теплоценности угля ведомство уже квалифицирует как ограничение возможности конкурентного и свободного участия в аукционе. Таким образом, закупить качественный уголь в Крыму становится невозможным в принципе» – заявил Шперов.

По мнению депутата, то, что ФАС запрещает указывать в документации важные характеристики угля, может говорить о негласном сотрудничестве антимонопольной службы с поставщиками. В заявлении Шперова говорится, что он пытался получить комментарии на эту тему от самого ведомства, однако дозвониться ему не удалось.

Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев умер в ночь с 7 на 8 ноября. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.

В заявлении Павла Шперова на сайте ЛДПР говорится, что он выражает сочувствие родным и близким Тимофея Кураева.