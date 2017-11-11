Судьи обновленного Верховного суда Украины приняли присягу

Судьи обновленного Верховного суда Украины 11 ноября приняли присягу. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В церемонии принял участие президент Украины Петр Порошенко, который поздравил судей нового Верховного суда со вступлением в должности.

«Он впервые был сформирован на основе конкурса, беспрецедентно открытого, уникального, прозрачного, транспарентного – и каждый из вас это знает. С высоким уровнем конкуренции, который проходил под очень пристальным наблюдением общественности, с пристальной проверкой кандидатов всеми антикоррупционных органами», – заявил Порошенко .

30 сентября 2016 с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском).

По состоянию на 9 ноября Высший совет правосудия принял решение внести президенту представление о назначении 114 кандидатов на должности судей Верховного суда.