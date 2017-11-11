Крым без друзей, но с дорогой ипотекой – Крымский.Пармезан

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 11 ноября Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Помогут ли иностранцы России узаконить аннексию полуострова? Почему крымским компаниям придется возвращать долги украинским банкам?

Ответы на эти и другие вопросы в нашей программе. Время эфира в Крыму 18:30 – 19:00 (17:30 – 18:00 по киевскому времени). Эфир можно слушать в Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), на средних волнах (549 АМ), а также на сайте Крым.Реалии.