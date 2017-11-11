Трамп говорит, что верит заявлениям Путина о невмешательстве в выборы США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что верит заявлениям президента России Владимира Путина, который отрицает подозрения о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Путин во время котроткой встречи с Трампом на международном саммите во Вьетнаме повторил, что отрицает заявления о таком вмешательстве, сказал журналистам президент США на борту самолета, которым он летел из города Дананга, где был саммит, во вьетнамскую столицу Ханой.

«Он (Путин – КР) сказал, что не вмешивался. Я спросил его снова. Сколько можно так спрашивать? Он сказал, что совершенно не вмешивался в наши выборы», – рассказал президент США.

При этом Трамп добавил: «Ну не могу же я стоять и спорить с ним. Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним по Украине».

«Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «Я этого не делал», и я действительно верю, что когда он мне это говорит, он говорит это серьезно», – сказал Трамп о Путине.

«Я думаю, что это его (Путина – КР) очень обижает, а это нехорошо для нашей страны», – добавил Трамп.

Этот момент короткого разговора двух руководителей также подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как сказал он журналистам в Дананге, Трамп действительно поднял тему об этом вмешательстве, и Путин «категорически отверг даже гипотетическую возможность того, что Россия могла бы каким-то образом вмешаться в избирательный процесс в США».

У Трампа и Путина во Вьетнаме 10 и 11 ноября было несколько краткосрочных контактов. 10 ноября Белый дом заявил, что официальная встреча не была запланирована из-за несовпадения рабочих графиков обеих сторон. Трамп сейчас находится в 12-дневном турне по странам Азии.

Спецслужбы США в январе выступили с совместным заявлением о том, что считают доказанным вмешательство России в президентские выборы США 2016 года. Это вмешательство является предметом специального расследования, которое ведется в Министерстве юстиции США, а также еще нескольких отдельных расследований нескольких комитетов обеих палат Конгресса США.