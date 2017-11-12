Севастополец Говоров принес Украине две медали на этапе Кубка мира по плаванию

Украинский пловец, севастополец Андрей Говоров завоевал «серебро» и «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине. Об этом 11 ноября сообщает XSport.

В финале 50-метровки вольным стилем Андрей стал третьим, показав время 21.30 секунды. Первым тут стал представитель России Владимир Морозов (20.83), второе место занял Шинри Шиоура из Японии (21.27).

На аналогичной дистанции баттерфляем украинец стал уже вторым с результатом 22.60 секунды. 0.38 секунды Говоров проиграл олимпийскому чемпиону Лондона-2012 Чаду ле Кло из ЮАР. Третьим стал Чжан Цибин из Китая (22.88).

Говоров показал выигранные медали, опубликовав фотографию селфи в сториз на своей странице в Инстраграме.

В августе 2016 года Москва предлагала украинскому пловцу Андрею Говорову выступать за сборную России после того, как он победил на Всемирной Универсиаде в Казани. Как рассказал журналистам президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который дружит с Говоровым, россияне тогда предлагали крымчанину 1 миллион долларов. Пловец отказался.

В августе этого года Говоров завоевал золотую медаль Универсиады-2017, которая проходила в Китае. Спортсмен победил на дистанции 50 метров баттерфляем.