ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы президента США

Центральное разведывательное управление заявило, что в оценке вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году ничего не изменилось. Нынешний директор ЦРУ Майк Помпео, которого назначил на эту должность президент Дональд Трамп, поддерживает, как и раньше, оценку разведывательного управления за январь 2017 года о деятельности и намерениях России во время выборов.

Об этом говорится в заявлении ЦРУ, которое распространил ряд средств информации в США .



В этом заявлении не упоминается о сказанных ранее 11 ноября словах Дональда Трампа о том, что он верит президенту России Владимиру Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы.



Заявление было обнародовано после того, как стало известно о высказываниях Трампа, сделанных после ряда его коротких встреч с Путиным в ходе международного саммита во Вьетнаме.



Как сказал журналистам американский руководитель на борту президентского самолета, на которым он летел из города Дананга, Путин в ходе короткой встречи с Трампом во время саммита повторил, что отрицает заявления о таком вмешательстве.



«Он сказал, что не вмешивался. Я спросил его снова. Сколько можно так спрашивать? Он сказал, что совершенно не вмешивался в наши выборы», – рассказал президент США.



При этом Трамп добавил: «Ну не могу же я стоять и спорить с ним. Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним по Украине».



«Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «я этого не делал», и я действительно верю, что когда он мне это говорит, он говорит это серьезно», – сказал Трамп о Путине.

Этот момент короткого разговора двух руководителей подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как сказал он журналистам в Данангу, Трамп действительно поднял тему об этом вмешательстве, и Путин «категорически отверг даже гипотетическую возможность того, что Россия могла бы каким-то образом вмешаться в избирательный процесс в США».



Более полутора десятка спецслужб США в январе выступили с совместным заявлением о том, что считают фактически доказанным вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Это вмешательство является предметом специального расследования, которое ведется в Министерстве юстиции США, а также еще нескольких отдельных расследований нескольких комитетов обеих палат Конгресса США. В последнее время в этих расследованиях появляются новые доказательства такого вмешательства. Однако его дальше отрицают и Россия, и Дональд Трамп.