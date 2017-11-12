На пожаре в Армянске спасли 60 человек

В Армянске ночью 12 ноября горел пятиэтажный жилой дом, из которого спасатели эвакуировали 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

«В 01:25 12 ноября поступило сообщение о том, что в Армянске по ул. Гайдара в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар, по предварительным данным в следствии хлопка газо-воздушной смеси с последующим горением. Повреждений конструкций здания нет», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате пожара пострадал один из жильцов дома.

Как сообщили в пресс-службе, с начала года крымские спасатели 451 раз выезжали для ликвидации пожаров. В результате спасли 120 человек, 14 из которых дети.