В акватории Севастополя обезвредили около 50 авиабомб времен Второй мировой войны

В акватории Севастополя специалисты российского управления МЧС обезвредили 52 авиабомбы, а также 17 снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации спасателей, любители подводного плавания обнаружили авиабомбу в районе Херсонесского маяка. Взрывоопасный предмет находился на глубине десяти метров, примерно в 120 метрах от берега.

«После проведения обследования дна было обнаружено 69 взрывоопасных предметов, которые водолазы-пиротехники идентифицировали как авиационные бомбы, артиллеристские снаряды, реактивные снаряды, противотанковые мины, запалы и взрыватели... Найденные опасные находки были и немецкого, и советского производства», – пояснил Анатолий Власов, начальник отделения пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда МЧС России по Севастополю.

В ведомстве уточнили, что все взрывоопасные предметы обезвредили на специальном полигоне.

В Крыму и Севастополе часто находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.