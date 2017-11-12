Умеров: во время встречи с Эрдоганом обсудили освобождение Олега Сенцова

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в интервью «Крым.Реалии ТВ» рассказал, что во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждали вопрос освобождения всех украинских политузников, в частности, речь шла и конкретно об Олеге Сенцове.

«Мы обозначили перед президентом Турции свою благодарность и попросили продолжать заниматься этими вопросами. В первую очередь, эти сорок с лишним человек, которые считаются политическими узниками, или заложниками Российской Федерации. И как приоритет среди них, мы с Ахтемом обозначили Олега Сенцова. Это тоже было принято. Больше мы ни о чем не говорили», – сказал зампред Меджлиса.

Интервью с Ильми Умеровым смотрите в новом выпуске «Крым.Реалии ТВ».

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.