Россия: футбольные фанаты жалуются на работу стадиона, который будет принимать Чемпионат мира-2018

Футбольные болельщики пожаловались в соцсетях на организацию товарищеского футбольного матча Россия – Аргентина на стадионе «Лужники» в Москве. Матч состоялся 11 ноября и завершился победой Аргентины.

По словам посетителей, перед началом матча на стадионе, который станет главной ареной для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, были большие очереди на вход. После матча возникла давка на выходе и очереди.

Болельщики также остались недовольны работой стюардов на стадионе.

Вице-премьер России, курирующий вопросы спорта и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил государственному новостному агентству ТАСС, что негативные отзывы болельщиков в соцсетях внимательно изучат.

Вчерашний матч посетили почти 80 тысяч человек

Стадион «Лужники», пострили в 1957 году, а к Чемпионату мира провели реконструкцию арены.

Открытие главного мирового футбольного чемпионата запланировано на 14 июня, финал – на 15 июля.