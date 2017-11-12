Иран отрицает причастность к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне

Иран отвергает обвинения о своей причастности к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми 12 ноября заявил, что власти Бахрейна «должны знать, что пришла эра таких абсурдных и фальшивых заявлений и таких детских игр с обвинениями».
Министерство внутренних дел Бахрейна 11 ноября заявило, что взрыв на нефтепроводе накануне ночью произошел в результате нападения боевиков, связанных с Ираном.
Как заявили в министерстве, это нападение было «опасным актом терроризма».
«Террористические акты, которые испытывает страна в последнее время, осуществляются через прямые контакты и по инструкциям из Ирана», – говорится в заявлении.
Ответственность за нападение никто на себя не брал.
Взрыв и пожар на нефтепроводе возле села Бури произошли вечером 10 ноября. В результате были повреждены несколько домов.
Бахрейн, небольшое островное королевство в Красном море, богатое нефтью, где проживают преимущественно шииты, но управляет ими суннитская королевская династия. В стране время от времени происходят нападения местных шиитских группировок, власть в противовес ведет политику решительного подавления инакомыслия, несогласных арестовывают или заставляют эмигрировать. Власти Бахрейна отрицают, что осуществляют дискриминацию шиитов, и обвиняют в подстрекательстве и раздувании напряженности шиитский Иран; там отвергают эти обвинения.
Бахрейн также является важным региональным союзником Запада: там базируется 5-й флот США, а также строится военная база Великобритании.
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