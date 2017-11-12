Несколько улиц Евпатории на два дня останутся без воды – администрация города

В Евпатории несколько улиц города 13 и 14 ноября останутся без воды в связи с плановыми ремонтными работами Евпаторийского РЭС, из-за чего обесточат водную подстанцию 7-го микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«Будет введено ограничение подачи воды с 8-00 до 17-00 по следующим адресам: ул. Интернациональная 132, 132-а, 134-а, 134б, 144, 146, пр.Победы 55, 55-а, ул.60 лет ВЛКСМ 26-а, 28», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.