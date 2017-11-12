Жителям Севастополя показали концепцию развития паркового пространства города

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя представило местным жителям концепцию развития паркового пространства от Карантинной до Артиллерийских бухт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации чиновников, начало строительных работ по проекту запланировано на конец 2018 года. До этого, как отметил российский директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, будет разработана проектно-сметная документация.

«Одна из главных задач, которую мы ставили проектировщикам – создать непрерывную пешеходную зону от Катерной улицы до Артбухты. Также мы просили предусмотреть большое количество зеленых насаждений», – отметил Моложавенко.

Ранее стало известно, что правительство Севастополя оспаривает в судах права на 15 частных участков в центре города для создания нового парка.

В конце следующего года в Севастополе планируют построить новый парк и набережную общей площадью 49 га. Ожидается, что он будет называться «Защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов».

На его территории предусмотрено возвести два объекта – музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах и киноконцертный или выставочный зал. Предполагается, что благоустройство территории обойдется в почти 1 млрд рублей.