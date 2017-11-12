Сторонники Саакашвили проводят акцию протеста в центре Киева

На Михайловской площади в Киеве собрались сторонники лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили, которые требуют создания Антикоррупционного суда и закона об импичменте президента Украины, сообщает Радіо Свобода.

Несколько сотен участников акции держат желто-голубые и красно-черные флаги.

После митинга активисты намерены провести шествие «Марш возмущенных» в центре Киева в палаточный городок в правительственном квартале на улице Грушевского.

По оценкам полиции Киева, участие в акции принимают около 400 человек, порядок обеспечивают около 300 правоохранителей.

«На сегодняшний день организаторы анонсировали марш от Михайловской площади в палаточный городок возле Верховной Рады Украины. Согласно поданной в КГГА заявке, участие в нем должны были принять более 1000 человек ... Участники мероприятия начали митинг на Михайловской площади, участие в котором принимают около 400 человек, в основном - из других регионов страны. Правоохранители будут сопровождать участников в Верховную Раду Украины, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка», – говорится в сообщении.

Саакашвили призвал к проведению этой акции 7 ноября.

По его словам, если власти не выполнят требований, то он предлагает с 3 декабря начать процесс «народного импичмента» президента Украины. Что Саакашвили имел в виду под этими словами, он не уточнил.

Группу сторонников Михеила Саакашвили находится под Верховной Радой еще с 19 октября. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и принятия нового закона о парламентских выборах. Активисты отказываются перенести палатки, установленные на проезжей части улицы Грушевского, на площадь перед Верховной Радой и продолжают блокировать улицу.

7 ноября лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили, который, будучи лицом без гражданства, нелегально прорвался ранее через государственную границу Украины, заявил, что получил документ о легальности своего пребывания в Украине. Что это за документ, Саакашвили не уточнил.