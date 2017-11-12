Власть Турции отрицает, что предлагала деньги за экстрадицию Гюлена из США

Власть Турции отвергает заявления о том, что за экстрадицию религиозного деятеля Фетлуллаха Гюлена из США турецкие чиновники предлагали миллионы долларов.

Посольство Турции в Вашингтоне 12 ноября назвало такие заявления «абсурдными и необоснованными».

В посольстве отметили, что Турция добивается экстрадиции Гюлена, но действует исключительно в рамках закона.

Накануне американские СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует сценарий, по которому бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и его сын должны были получить 15 млн долларов за помощь в экстрадиции религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена из США в Турцию.

Адвокат Флинна назвал такие обвинения «возмутительными».

Анкара обвиняет Гюлена, который получил убежище в США, в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Флинн покинул пост советника президента США по национальной безопасности в феврале 2017 года. Это произошло после того, как стало известно, что он обсуждал антироссийские санкции с послом России Сергеем Кисляком – до избрания Трампа президентом. Так Флинн стал одной из центральных фигур в расследовании возможного влияния Кремля на президентскую кампанию в США в 2016 году.

Флинн занимал должность советника Трампа всего 24 дня.