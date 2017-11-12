Родственники и поклонники простились с Михаилом Задорновым в Подмосковье – СМИ

Церемония прощания с Михаилом Задорновым состоялась 12 ноября в одной из подмосковных клиник. Родственники сообщили собравшимся поклонникам таланта усопшего, что прощание пройдет в закрытом режиме, после – все же допустили пришедших, передает «РИА Новости».

К зданию больницы пришли около сотни человек. Им пришлось ждать не менее полутора часов.

«Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близок к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда», – сказал один из пришедших проститься с сатириком.

Близкие артиста ранее просили «не создавать суету вокруг его смерти». Они напомнили об ироничном отношении Задорнова к публичности и о том, как он всегда оберегал свою и их жизнь от назойливого вмешательства.

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет, 10 ноября. Согласно последней воле артиста, его похоронят в Латвии.

В октябре 2016 года сам Задорнов сообщил, что у него диагностировали рак. Тогда же он отменил несколько концертов, чтобы пройти курс химиотерапии, лечился в Германии.

Задорнов родился в 1948 году в оккупированной СССР Латвии. За свою жизнь он опубликовал более десятка книг, выступал в юмористических программах на советском и российском телевидении.

Он поддерживал политику российской власти, в том числе и по отношению к Украине. Отдельные его высказывания, в частности, о сбитом в небе над Донбассом в 2014 году пассажирском самолете с 297 пассажирами на борту, критики считали недопустимыми.

В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Михаилу Задорнову.