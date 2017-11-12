Премьер Испании призвал каталонцев голосовать против сепаратистов на досрочных выборах

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал каталонцев не поддерживать сепаратистов на внеочередных выборах в региональный парламент в декабре.

Выступая 12 ноября в Барселоне на заседании возглавляемой им Народной партии, Рахой призвал «молчаливое большинство» «превратить свой голос на голосование».

Рахой посещает Каталонию впервые с тех пор, как его правительство ввело прямое правление в регионе две недели назад.

Испанские власти задержали нескольких каталонских лидеров из-за решения местных властей об одностороннем провозглашении независимости в прошлом месяце. Им грозят обвинения, в частности, в беспорядках и злоупотреблениях государственными средствами.

По оценкам полиции, около 750 тысяч демонстрантов вышли на улицы Барселоны 11 ноября, чтобы требовать освобождения политиков из-под стражи.

Восемь устраненных с должностей членов регионального правительства Каталонии и еще двое деятелей движения за независимость региона арестованы по делу о референдуме, который состоялся 1 октября. За независимость Каталонии было больше 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники голосования в основном бойкотировали референдум как незаконный.

27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. Почти сразу власти Испании ввели в регионе прямое правление. Досрочные выборы в регионе Мадрид назначил на 21 декабря.