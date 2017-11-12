В Крыму распространено мошенничество через интернет и телефонную связь – МВД

Интернет-покупки и телефонный обман – самые распространенные виды мошенничества в Крыму, об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал подконтрольный России министр внутренних дел полуострова Сергей Абисов.

«Хотелось бы предупредить людей, которые пользуются интернет-покупками. Часто бывает так, что они перечисляют деньги и никакого товара не получают, а интернет-продавцы находятся на другой территории. Бывает, это Приморский, Хабаровский край, что усложняет задачу, где находить людей, которые таким мошенническим способом завладевают средствами», – уточнил Абисов.

Второй вид мошенничества, по данным МВД, это телефонные звонки о перечислении денег для помощи родственникам.

«Например, поступают звонки о том, что попал в беду сын, родственник, и срочно нужны деньги. На эту удочку попадают, в основном, пожилые люди», – сказал он.

Абисов рекомендовал крымчанам тщательно перепроверять информацию. В случае с телефонными звонками необходимо позвонить родственнику, который якобы попал в беду, и не переводить деньги, не удостоверившись в подлинности полученных сведений.

Нередко на полуострове встречаются случаи, когда мошенники ходят по домам и предлагают разные услуги под видом социальных работников и сотрудников полиции.

В начале ноября подконтрольное России предприятие «Крымэнерго» предупредило о мошенниках, которые ходят по квартирам и офисам, представляясь сотрудниками и контролерами.