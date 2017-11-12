Севастопольский винзавод передают «Массандре» – дирекция

«Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» готовится к слиянию с предприятием «Массандра», такую информацию местному изданию «Примечания» подтвердил директор Севастопольского винодельческого завода Александр Жежель.

По информации издания, в середине октября, подконтрольное России правительство Севастополя внесло в горсовет законопроект об изменении плана приватизации госимущества Севастополя, попросив исключить из него ГУП «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод».

«Есть законопроект об исключении из списков приватизации, в его основании приводится письмо о передаче (винзавода – КР) в управделами президента», – признался Жежель.

По словам директора, пока завод работает в обычном режиме, продажи продукции идут.

Начальник территориального управления делами президента соседней России в Крыму Олег Подолько комментировать передачу севастопольскому изданию отказался.

Дирекция «Массандры» в открытых источниках ситуацию не комментирует.

В ноябре 2014 года в российском правительстве Севастополя рассказали о намерении объединить в единый холдинг три агропромышленных госпредприятия: совхоз-завод имени Полины Осипенко и два завода шампанских вин – Севастопольский винзавод и «Золотая балка».

Севастопольский винзавод расположен в центре города, не имеет своих виноградников, он выпускает 3,5 млн. бутылок в год.

Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.