Севастопольский винзавод передают «Массандре» – дирекция

«Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» готовится к слиянию с предприятием «Массандра», такую информацию местному изданию «Примечания» подтвердил директор Севастопольского винодельческого завода Александр Жежель.
По информации издания, в середине октября, подконтрольное России правительство Севастополя внесло в горсовет законопроект об изменении плана приватизации госимущества Севастополя, попросив исключить из него ГУП «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод».
«Есть законопроект об исключении из списков приватизации, в его основании приводится письмо о передаче (винзавода – КР) в управделами президента», – признался Жежель.
По словам директора, пока завод работает в обычном режиме, продажи продукции идут.
Начальник территориального управления делами президента соседней России в Крыму Олег Подолько комментировать передачу севастопольскому изданию отказался.
Дирекция «Массандры» в открытых источниках ситуацию не комментирует.
В ноябре 2014 года в российском правительстве Севастополя рассказали о намерении объединить в единый холдинг три агропромышленных госпредприятия: совхоз-завод имени Полины Осипенко и два завода шампанских вин – Севастопольский винзавод и «Золотая балка».
Севастопольский винзавод расположен в центре города, не имеет своих виноградников, он выпускает 3,5 млн. бутылок в год.
Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.
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