Российская компания проводит исследования для реконструкции Митридатской лестницы в Керчи

Компания из Санкт-Петербурга «Меандр» проводит дополнительные изыскательские работы для реконструкции Митридатской лестницы в Керчи. Специалисты произвели выемку камня в нижних ярусах Большой Митридатской лестницы, сообщает местный сайт kerch.com.

Представитель компании «Меандр» заверила, что на данный момент выполнен практически весь комплекс геологических, геофизических и гидрографических исследований – это позволило дать достаточно полную картину состояния грунтов в основании лестницы и геологических процессов. В то же время, потребовалось дополнительное изучение глубины залегания исторического камня.

Летом 2017 года в конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи победила компания ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга соседней России.

Фирма предложила выполнить работы за 101043408 рублей (около 43 млн грн – КР) при максимальной сумме контракта в 101,5 миллиона рублей (около 44 млн грн – КР).

Проект предполагает реставрацию и реконструкцию Большой Митридатской лестницы, благоустройство участков склона горы Митридат, организацию смотровой площадки на вершине горы, воссоздание музея древностей, часовни-мавзолея над могилой Стемпковского, устройство кафе с открытой террасой на склоне горы.

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен».

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году. Малая Митридатская лестница была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.