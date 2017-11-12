В Старокарантинских каменоломнях Керчи готовят соревнования по ориентированию

Для любителей спелестологии и спортивного ориентирования в Старокарантинских каменоломнях Керчи готовят соревнования по спортивному ориентированию. Как поясняют организаторы – местные клубы, состязание пройдет с 15 по 17 декабря. Участники соревнований на протяжении всех трех дней будут жить в каменоломнях, сообщает kerch.com.

Керчанам предстоит пройти три этапа: подземное ориентирование в заданном квадрате, подземное ориентирование по заданной карте и прохождение маркированного маршрута. Команда-победитель соревнований будет награждена переходящим кубком, медалями, грамотами и призами.

В соревнованиях смогут принять участие не только команды объединений спелеологов, спелестологов, но и все желающие, заранее оформившие заявку. В составе команды – 3 человека (2 участника, 1 представитель-судья). Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой: личное (каски, фонари) и групповое снаряжение (компас, рулетку, фотоаппарат (телефон с фотокамерой), планшетку, миллиметровую бумагу, карандаш).

Перед началом первого дня соревнований, на построении, будет почтена память погибших в Керченско-Феодосийском десанте 1941 года.