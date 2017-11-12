В Севастополе предлагают увеличить штат чиновников до 20 тысяч

Директор департамента финансов подконтрольной России администрации Севастополя Владимир Штоп проанонсировал возможное увеличение штатной численности работников государственных учреждений до 20 тысяч 73 человек. Об этом он сказал на заседании нынешнего правительства города, сообщает «Новости Крыма».

«Увеличиваем общую численность работников на 465 единиц. Например, в департаменте образования мы увеличиваем штат в связи с вводом новой средней школы в микрорайоне Казачья бухта, в связи с увеличением количества первых классов», – сказал Штоп.

Он отметил, что на это необходимо положительное решение нынешнего правительства города.

В середине октября российский глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу крымских чиновников, указав на игнорирование ими просьб от людей.