Турция: Эрдоган обсудит в Сочи тему Сирии и региональные вопросы

В ходе переговоров президентов Турции и России в Сочи планируется затронуть региональную и международную повестку дня, в частности, обсудить ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь глава Турции Ибрагим Калын, передает турецкое агентство «Анадолу».

Калын отметил, что активные усилия по доведению товарооборота между Турцией и Россией до показателя 100 млрд долларов продолжатся.

По его словам, на переговорах в Сочи, Эрдоган привлечет внимание и к необходимости полного устранения ряда оставшихся торговых ограничений, а также восстановления безвизового режима между двумя странами. Кроме того, состоится обмен мнениями по сотрудничеству в энергетической сфере.

Визит главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи намечен на понедельник, 13 ноября. Визит состоится по приглашению российского коллеги Владимира Путина, сообщил Калын, напомнив, что в период с 13 по 15 ноября наряду с Россией Эрдоган посетит также Кувейт и Катар.