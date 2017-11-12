Полиция: в Киеве задержали автомобиль со взрывчаткой, патрульных перевели в повышенную готовность

В Киеве в Дарницком районе правоохранители задержали автомобиль, в котором обнаружили подготовленную к использованию взрывчатку.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook, силовики заметили подозрительный автомобиль «Фольксваген», в салоне которого находились два человека.

«Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограмма и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию», – говорится в сообщении.

Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко перевел все патрульные наряды в повышенную готовность, будут усиленно патрулироваться вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей.

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