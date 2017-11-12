Число банкротств в России близко к историческому максимуму – анализ

В третьем квартале 2017 года количество банкротств в России увеличилось на 3 процента. А значение сентября на 2,1 процент ниже исторического максимума (октябрь 2009 года). Такие данные приводит российский Центр макроэкономического анализа и прогнозирования в аналитическом материале.

По мнению аналитиков, причиной роста числа банкротств могли стать два фактора: слабый потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки.

Интенсивность банкротств за квартал увеличилась вновь практически во всех отраслях. В списке двадцати крупнейших по выручке банкротов семь сосредоточены в сфере торговли, а три – в производстве ювелирных изделий.

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам третьего квартала 2017 года была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях соседней России.