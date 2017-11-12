Чийгоз об Украине: я вижу страну – полноценного участника мировых процессов

Освобожденный заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отмечает, что с 2014 года Украина изменилась и окрепла как участник мировых процессов. Таким мнением он поделился с изданием «Главред».

«Как гражданин Украины, определяющий в своем подходе не такие «ценности» как что-то поесть, чтобы все дешево было, я вижу эти изменения. Я вижу страну, которая является полноценным участником мировых процессов. Ни где-то там на задворках стоит, и которую за уши вынуждены тянуть. Я помню все эти позиции с Кравчуком, Кучмой, Ющенко. Идет наполняемость понятия «независимость» при таких тяжелых условиях, когда в стране война и оккупация», – сказал Чийгоз.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.