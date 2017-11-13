«Антонов» представил на авиавыставке в Дубае два транспортных самолета

Украинское предприятие «Антонов» представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета – самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

«Участие в выставке в Дубае важно для нашего предприятия. Это хорошая возможность представить современные программы, наши самолеты потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока, встретиться с партнерами», – сказал исполняющий обязанности президента компании «Антонов» Александр Кривоконь.

Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов.

В компании отмечают, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании «Такния», делегация командования сухопутных сил.

Международный авиасалон в Дубае Dubai Airshow является ведущим мировым событием в гражданской и военной авиапромышленности, постоянно привлекает внимание правительственных кругов различных стран мира, военных и бизнесменов.