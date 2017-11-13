Украинские пограничники сообщают об изъятии револьвера на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба Украины сообщает об изъятии травматического револьвера «Корнет-С» , который украинец якобы спрятал под сиденьем автомобиля направляясь на аннексированный полуостров.

Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что пограничники обнаружили револьвер и 4 патрона калибра 9 мм к нему в «Тойоте» украинской регистрации, водитель которой направлялся на выезд из материковой части Украины в село Малореченское.

В пресс-службе погранслужбы добавили, что после изъятия револьвера провели углубленный осмотр машины и уведомили Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Публичных комментариев пограничников аннексированного полуострова по этому поводу пока нет.

Государственная пограничная служба Украины 11 ноября сообщала, что на админгранице с аннексированным Крымом были изъяты боеприпасы, которые водители пытались вывезти на материковою часть Украины и из нее.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».