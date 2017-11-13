В понедельник в Крыму до 19 градусов тепла

В аннексированном Крыму в понедельник, 13 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает крымское управление российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник в Крыму температура воздуха днем 13-18 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12, местами до 16 метров в секунду.

В Симферополе прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-восточный 7-12, днем местами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем 17-19 градусов выше нуля.

В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла.

На ЮБК переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров. Температура воздуха от 16 до 18 градусов.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 градусов выше нуля.

Управление МЧС России по Крыму сообщало о вероятности нарушений в работе Керченской паромной в течение 13 ноября.

Накануне спасатели сообщили о сильных дождях в южных районах и горах Крыма.