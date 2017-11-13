Волкер и Сурков обсудят введение миротворцев на Донбасс

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков 13 ноября встретятся в столице Сербии Белграде для обсуждения идеи введения миротворцев ООН на Донбасс.

По словам Волкера, это будет «обсуждение принципов» того, как должна выглядеть такая международная миссия.

Предыдущая встреча Волкера и Суркова состоялась также в Белграде 7 октября.

В сентябре президент России Владимир Путин согласился с идеей введения миротворцев ООН на часть украинского Донбасса, который не контролирует украинская власть. Киев, его западные союзники с одной стороны и Москва с другой имеют разные позиции относительно мандата такой миссии ООН. Россия предлагает разместить миротворцев на линии разграничения сторон на Донбассе, а Украина с партнерами настаивает, что миротворцы должны находиться на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую Киевом часть украинско-российской границы.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается более трех с половиной лет – с апреля 2014 года. Его жертвами стали более 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов оружием и личным составом. Москва отрицает это, признавая наличие в составе пророссийских боевиков своих граждан, которых называет «добровольцами».