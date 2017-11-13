На трассе Симферополь-Феодосия в ДТП погибли два человека

В воскресенье, 12 ноября, на 26 километре трассы Симферополь-Феодосия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает управление МЧС России по аннексированному Крыму.

В результате столкновения машин различные травмы получили три человека. Спасатели утверждают, что ще два человека получили травмы несовместимые с жизнью.

Спасатели не уточнили возможные причины произошедшего.

В субботу, 4 ноября, близ Керчи в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще несколько пострадали. По данным спасателей, пострадавших в аварии доставляли вертолетом санавиации в Симферополь.