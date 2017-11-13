В Киеве на акции в поддержку детей политузников Крыма собрали 48 тысяч гривен

На благотворительном мероприятии «Рука помощи» в поддержку детей крымских политзаключенных, которое состоялось 11 ноября в Киеве, собрали 48 тысяч гривен.

Об этом в Фейсбуке сообщила глава общественной организации «Крымская семья» Анифе Куртсеитова.

Она поблагодарила всех причастных к проведению мероприятия.

В Киеве 11 ноября в здании Национальной парламентской библиотеки Украины состоялось благотворительное мероприятие «Рука помощи» в поддержку детей крымских политзаключенных.

​Во время мероприятия выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, его заместитель Ильми Умеров, прокурор АРК Гюндуз Мамедов, министр по вопросам оккупированных территорий Украины Вадим Черныш и другие. Все желающие могли приобрести крымскотатарские и украинские поделки и национальную символику.

В рамках акции состоялся аукцион. Среди лотов была шляпа певицы Джамалы, которую выкупили за 2500 гривен.

По данным крымского благотворительного фонда «Бизим балалар», сейчас отцовской опеки лишены 100 крымскотатарских детей, родители которых были арестованы по политическим мотивам.