Глава «Ростеха» утверждает, что не сможет вернуть Siemens крымские турбины

Глава российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщает, что «Технопромэкспорт», который входит в «Ростех», не сможет вернуть немецкому концерну Siemens крымские турбины, из-за которых ведутся судебные разбирательства.

Об этом 13 ноября он сообщил журналистам в кулуарах Dubai Airshow 2017, информирует ТАСС.

Чемезов сообщил, что «Технопромэкспорт» уже предлагал Siemens выкупить назад турбины.

«Siemens отказались покупать их за предложенные деньги. Эта сумма

состояла из всех расходов, связанных с доставкой, хранением, страховкой и так далее. Но Siemens не были готовы возместить эти затраты: нам это тоже неинтересно», – сообщил Чемезов.

Чемезов рассказал, что пока «Технопромэкспорт» не получил от Siemens никаких предложений по мировому соглашению.

Публичных комментариев Siemens по заявлениям Чемезова пока нет.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Немецкий концерн обвиняет «Технопромэкспорт» в поставке четырех газотурбинных установок на полуостров в обход санкций Евросоюза.

Представитель компании Siemens 2 ноября в Арбитражном суде Москвы заявил ходатайство о приостановлении дела по иску к структурам «Ростеха» по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в аннексированном Крыму электростанций.

Девятый апелляционный арбитражный суд в Москве 30 октября оставил в силе решение суда первой инстанции и отказался арестовывать газовые турбины Siemens, которые находятся в Крыму.

«Технопромэкспорт» (компания, созданная российской госкорпорацией «Ростех» – КР) строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.