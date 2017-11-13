Глава Севастополя назначил себе нового российского помощника

Подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 13 ноября назначил на должность помощника Олега Берковича по культуре и туризму. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

В сообщении отмечается, что Беркович будет также работать над проектами в сфере городской среды и общественных пространств, молодежной и информационной политики.

«Все сферы моей деятельности прочно связаны с выстраиванием конструктивного диалога между властью и обществом, с проектами, направленными на формирование привлекательного образа Севастополя», – сообщил Беркович.

Еще одной сферой деятельности нового помощника станет работа над привлечением некоммерческих организаций, общественности и экспертного сообщества к разработке и реализации различных проектов.

На сайте правительства сказано, что Беркович участвовал в организации театрального фестиваля «Толстой Weekend», организованного при поддержке правительства Тульской области и Министерства культуры соседней России. Беркович также брался за организацию фестивалей экстремальных видов спорта X-Fest и «Опера в Херсонесе».

По информации ТАСС, Беркович работал редактором и ведущим молодежного политического телеканала О2ТВ, ведущим на радиостанции «Маяк». В 2008 году основал коммуникационное агентство «Апостол», которое реализовало ряд проектов для компаний «Ростех», «Аэрофлот», «Калашников» в сфере PR и продвижения брендов.



За последний год в Севастополе назначили уже несколько чиновников и госслужащих из разных регионов России. Из пяти новоназначенных заместителей Дмитрия Овсянникова ни один из них не является выходцем из полуострова.

На должность начальника Главного контрольного управления взяли чиновника из Москвы, а заведовать имущественным и земельными отношениями в Севастополе назначили бывшего министра из Удмуртии.

Овсянников также назначил на должность главного архитектора города специалиста из Волгограда соседней России Александра Моложавенко.