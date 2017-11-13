В Бахчисарае активисты оплатили очередные штрафы в рамках «Крымского марафона»

Активисты «Крымской солидарности» оплатили штрафы, назначенные российскими судами задержанным в Бахчисарае 11 октября крымскотатарским активистам. Об этом сообщил крымскотатарский активист Сервер Мустафаев в своем видеообращении в Фейсбуке.

«Сегодня пять человек из Бахчисарая оплатили штрафы по 10 000 рублей (4,4 тысячи гривен – КР) за каждого. Это результаты послеапелляционных судов. Сегодня оплачивали штраф по админарестам в городе Бахчисарай в рамках «Крымского марафона», – сказал он.

По словам Мустафаева, активистам пришлось также оплатить по 200 рублей (88 гривен – КР) комиссии в Российский национальный коммерческий банк за оплату штрафов.

«Мы не совершили противозаконных действий. Каждый из нас пришел выразить поддержку с теми людьми, к которым утром ворвались представители различных силовых структур», – сказал во время видеообращения активист Нариман Мемедеминов.

В комментарии Крым.Реалии Сервер Мустафаев уточнил, что штрафы были уплачены за Эльдара Ишназарова, Наримана Мемедеминова, Амета Сулейманова, Рудема Неджиева и Асана Исмаилова.

Активисты объединения «Крымская солидарность» в Бахчисарае 14 сентября в рамках акции «Крымский марафон» оплатили штраф Заремы Умеровой, которую ранее оштрафовали на 300 тысяч рублей (около 130 тысяч гривен, – КР) по статье 282 Уголовного кодекса России за проукраинские посты в соцсети.

31 июля в аннексированном Крыму объединение «Крымская солидарность» объявило сбор средств под названием «Крымский марафон» с целью поддержать политических заключенных и гражданских активистов на полуострове. Уже к 22 августа активисты собрали необходимую сумму – 820 тысяч рублей (около 352 тысяч гривен , – КР). Организаторы планируют продолжать акцию несмотря на то, что необходимая сумма для оплаты назначенных активистам штрафов уже собрана.

По замыслу акции, средства собирали монетами номиналом в 10 российских рублей (около 4 гривен, – КР), чтобы показать «единство неравнодушных».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».