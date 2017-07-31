«Крымская солидарность» начала сбор средств в поддержку активистов

В аннексированном Крыму объединение «Крымская солидарность» объявило сбор средств под названием «Крымский марафон» с целью поддержать украинских политических заключенных и гражданских активистов на полуострове.

Активисты предлагают собирать по 10 российских рублей (около 4 грн 35 коп. – КР) монетами и не менять их на бумажные купюры, чтобы показать «единство неравнодушных». Об этом 31 июля Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Сам марафон заключается в том, чтобы каждый, кто не равнодушен к судьбам политических заключенных и гражданских активистов, подключился к помощи. Мы видим, что после арестов начались преследования по финансовой стороне – по 150 (около 66 тысяч гривен – КР) тысяч рублей штрафа. Это непосильно для одной семьи. Однако если его распределить на весь народ, то они пройдут незамеченными», – рассказал Курбединов.

29 июля очередное заседание объединения «Крымская солидарность» активисты решили посвятить вопросу единства крымскотатарского народа и способам борьбы с репрессиями, развернутыми властями на аннексированном полуострове.

В четверг, 6 июля, подконтрольный Кремлю Бахчисарайский суд оштрафовал свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае Эмиля Белялова на 150 тысяч рублей (около 66 тысяч гривен – КР) за повторное участие в «несанкционированном митинге».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».