Власти Крыма начали подготовку к российским выборам президента

Российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился создать «межведомственную рабочую группу» для подготовки к российским выборам президента 2018 года.

Об этом говорится в тексте его распоряжения, опубликованого 13 ноября на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Согласно тексту распоряжения, группа, главой которой Аксенов назначил себя, создана для «оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов».

Кроме Аксенова, в состав группы вошли назначенные Россией вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский, председатель крымского избиркома Михаил Малышев и первый замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов. Всего в комиссии более 80 человек.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, ранее одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».