СМИ: в Симферополе археологи нашли остатки дворца «заместителя» крымского хана

В центре Симферополя археологи обнаружили монеты, осколки керамической посуды и стекла периода Крымского ханства, которые якобы свидетельствуют о том, что на улице Воровского находился дворец «заместителя» хана. Об этом сообщает 13 ноября росссийское информационное агентство «РИА Крым».

Руководитель раскопок, научный сотрудник российского института археологии Крыма Эмиль Сейдалиев пояснил, что обнаружить дворец удалось благодаря историческим источникам.

По его словам, дворец принадлежал «заместителю» крымского хана, командующего войсками города. Если крымский хан лишался престола или умирал, то Калга-Султан становился ханом.

«Калга-Султан – второе лицо в Крымском ханстве. Плюс он был командующим войсками и держал оборону на подступах к Бахчисараю», – отметил он.

Как именно звали Калга-Султана, Сейдалиев не уточнил. По его словам, 79 представителей рода Гиреев были Калга-Султанами. Среди них: Сахиб-Гирей – основатель Бахчисарая, Руслан-Гирей и другие.

Согласно информации археологов, дворец состоял из 1 800 построек.

Депутат российской Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек отметил, что найденный объект внесут в российский реестр памятников культурного наследия. До этого территорию хотели отдать под строительство Соборной Мечети.

Крымские археологи 7 ноября нашли в районе села Вилино Бахчисарайского района аннексированного Крыма древние ворота в скифскую крепость.

В Министерстве культуры Украины планируют обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.