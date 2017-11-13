Умеров: присуждение мне премии – это признание заслуг моего народа

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает присуждение ему премии «Платформы европейской памяти и совести» признанием заслуг всего крымскотатарского народа.

Об этом 13 ноября он сообщил во время общения с журналистами в информагентстве «Укринформ».

Умеров называет вручение ему премии «признанием на европейском уровне проблем, которые существуют в Украине и проблемы крымскотатарского народа».

«Позиция крымских татар в оккупированном Крыму наверное сыграла не последнюю роль, что номинантом в 2017 году стал я. Это не моя и не только моя заслуга. Это заслуга всего моего народа», – сказал Умеров.

Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 8 ноября в Париже, во время конференции платформы «100 лет коммунизма. История и память», вручили премию «Платформы европейской памяти и совести».

На официальном сайте «Платформы европейской памяти и совести» сообщается, что члены организации проголосовали за вручение Ильми Умерову премии «за признание его борьбы против тоталитаризма за идеалы демократии, основные права и свобода человека и верховенство закона».

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.