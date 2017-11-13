Россия: суд повторно вызывает на допрос главу «Роснефти»

Московский суд повторно вызывает на допрос главу компании «Роснефть» Игоря Сечина, который 13 ноября не пришел на заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова заявила, что Сечин должен явиться на допрос 15 ноября.

Представитель компании «Роснефть» Михаил Леонтьев ранее 13 ноября сказал, что Сечин не получал повестку о вызове в суд. А судья сообщила, что повестку о вызове в суд отказались принимать по месту работы Сечина.

8 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора о вызове главы компании «Роснефть» на судебное заседание в качестве свидетеля. 9 ноября пресс-секретарь суда сообщила, что в компанию направлена соответствующая повестка.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса «Роснефти». Его обвиняют в вымогательстве взятки на сумму два миллиона долларов в компании «Роснефть».

По версии российского следствия, Улюкаев требовал деньги за выданную министерством положительную оценку, которая позволила компании «Роснефть» приобрести государственный пакет другой нефтяной компании – «Башнефть».

Дело против министра возбуждено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а также большие штрафы.

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя компании «Роснефть» и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.