МИД Украины просит New York Times исправить карту со «спорным» Крымом

Министерство иностранных дел обращается к редакции американского издания New York Times с просьбой исправить карту в одной из статей, где Крым указан как «спорная» территория.

Об этом 13 ноября в Твиттере сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен – Россия. Обратимся к New York Times. Ошибки должны быть исправлены», – написала Беца.

Американское издание New York Times 11 ноября опубликовало статью о строящемся Керченском мосте с картой, где крымский полуостров указан как «спорная» территория.

В связи с этим в соцсетях началась кампания с требованиями «исправить ошибку». В частности, исправить статью призывают российский политический эмигрант Гарри Каспаров и профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».